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Anabel Gallardo destaca el trabajo honrado y la producción de alimentos como pilares de su trayectoria

La presidenta del Cohep, Anabel Gallardo, recordó que sus padres le inculcaron desde niña el valor del trabajo, la honestidad y la responsabilidad de generar ingresos mediante un esfuerzo digno.

  • Actualizado: 15 de agosto de 2026 a las 17:07
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