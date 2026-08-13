Honduras retorna al CIADI: ¿qué implica su regreso tras casi dos años?

Honduras volverá este 16 de agosto al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), organismo dependiente del Grupo del Banco Mundial, tras casi dos años de ausencia. Con esta decisión, el Gobierno de Nasry Asfura busca fortalecer la seguridad jurídica, recuperar la confianza internacional y enviar una señal positiva a los inversionistas