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Defensa de JOH asegura que audiencia inicial se desarrolló sin incidentes

Félix Ávila, abogado defensor de Juan Orlando Hernández, aseguró que la audiencia inicial contra el exmandatario se desarrolló en un ambiente pacífico y sin incidentes entre las partes.

  • Actualizado: 13 de agosto de 2026 a las 17:32
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