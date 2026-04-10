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Los miembros de Artemis II y sus momentos más felices de la misión a la Luna

A pocas horas del regreso de los astronautas de la misión Artemis II, la NASA compartió un video de los momentos más divertidos que se vivieron durante la travesía en la que lograron sobrevolar la cara oculta de la Luna.

  • Actualizado: 10 de abril de 2026 a las 13:37
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