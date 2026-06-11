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La fiebre mundialista invade la capital mexicana

Cientos de aficionados se congregan este jueves en plazas, zonas de convivencia y en los alrededores del Estadio Aztecaen Ciudad de Méxicopara ser testigos del inicio de una celebración que promete paralizar al país y captar la atención de millones de personas en todo el mundo.

  • Actualizado: 11 de junio de 2026 a las 15:10
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