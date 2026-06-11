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El Mundial arranca con una fiesta global... menos en Italia

Jornada grande para el fútbol con el inicio del Mundial, de inauguración y jolgorio ... excepto en Italia, que, salvo los actos organizados para aficionados de otras selecciones, afrontó la gran cita futbolística con resignación, al ver como, por tercera vez seguida, no puede apoyar a su "Azzurra".

  • Actualizado: 11 de junio de 2026 a las 14:55
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