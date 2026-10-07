Cineasta hondureño Boris Lara es acusado de abuso sexual en Tela

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Boris Lara a prisión preventiva. El cineasta hondureño enfrenta una acusación del Ministerio Público por presunto abuso sexual contra una joven en Tela.
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Actualizado: 07 de octubre de 2026 a las 11:10
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