EH Plus
Investigaciones
Data
EH Explica
Interactivos
Inicio
Honduras
EH Verifica
Economía
Dinero & negocios
Sendas del café
EH Ambiente
Brand Studio
De interés
Acontecer empresarial
Ediciones comerciales
Tegucigalpa
Fotogalerías
Honduras
Sucesos
Entretenimiento
Deportes
Tegucigalpa en fotos
Mundo
Entretenimiento
Sociales
Deportes
EH Trámites
Videos
Hondureños en el mundo
Opinión
Editorial
Columnistas
Héroe y Villano
Cartas al editor
Foto del día
Apuntes
Trending
Utilidad
Tecnología
Salud y belleza
Sexo y pareja
Empleos
Motores
Revistas
Tictac
Siempre
Crímenes
Buen provecho
Especiales
Documentos
Edición diaria
Edición PDF
El Heraldo
La Prensa
Diez
Revista Estilo
Buen Provecho
Revista E&N
Suscripción
Suscríbete
Ingresar
Lo último
Honduras
Sucesos
Entretenimiento
Deportes
Mundo
Tegucigalpa
EH Plus
Videos
Fotogalerías
Edición PDF
Boletines
Inicio
.
Multimedia
.
Videos
.
Videos sucesos
Banda de “El Mudo” es buscada por asaltos, robos y asesinatos
Tras la pista. La Policía busca a 11 integrantes de la banda criminal “El Mudo”, señalada por asaltos, robo a viviendas y varios asesinatos.
Redacción
seguir +
Actualizado: 06 de octubre de 2026 a las 18:04
Añadir El Heraldo como fuente preferida
El Heraldo Videos
Videos sucesos
Banda de “El Mudo” es buscada por asaltos, robos y asesinatos
Redacción
Videos sucesos
¿Qué pasó con Endy Jiménez? Investigan su muerte dentro de una maquila en Naco
Redacción
Videos sucesos
¿Qué pasó con Zeus, el pitbull involucrado en la muerte de su dueño?
Redacción
Videos sucesos
Giseel Aguilar: la mujer trans asesinada en Comayagüela y las preguntas que deja el caso
Redacción
Videos sucesos
Yessenia Alfaro había regresado de EE UU y terminó asesinada en Sabá, Colón
Redacción
Videos sucesos
“Cartel del Diablo” opera en montañas de Yoro y Francisco Morazán
Redacción
Videos sucesos
Bomberos rescatan a hombre que se lanzó al río Choluteca para evitar asalto
Cortesía
Videos sucesos
Motociclista repartidor resulta gravemente herido en accidente en salida al sur
Sharon Laínez
Videos sucesos
“Escucharon un estruendo y salieron corriendo pensando que había una explosión”: investigan encallamiento del yate Tropical
Carlos Molina
Videos sucesos
Pasajeros son rescatados tras encallar yate Tropical en muelle de La Ceiba
Carlos Molina
Videos sucesos
Ferry Galaxy queda semihundido tras accidente en puerto de cabotaje de La Ceiba
Cortesía
Videos sucesos
Reportan que el ferry Galaxy Wave se hunde en el muelle de cabotaje de La Ceiba
Carlos Molina