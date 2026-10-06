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Banda de “El Mudo” es buscada por asaltos, robos y asesinatos

Tras la pista. La Policía busca a 11 integrantes de la banda criminal “El Mudo”, señalada por asaltos, robo a viviendas y varios asesinatos.

  • Actualizado: 06 de octubre de 2026 a las 18:04
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