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Yessenia Alfaro había regresado de EE UU y terminó asesinada en Sabá, Colón

️ Yessenia Alfaro tenía 37 años y era originaria de Gualaco, Olancho. Había regresado recientemente de Estados Unidos y fue asesinada en Sabá, Colón. Un salvadoreño de 27 años fue detenido por el caso.

  • Actualizado: 05 de octubre de 2026 a las 22:54
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