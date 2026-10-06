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¿Qué pasó con Endy Jiménez? Investigan su muerte dentro de una maquila en Naco

Endy Yadira Jiménez, de 33 años, murió dentro de una maquila en Naco, Santa Bárbara. Han surgido distintas versiones sobre lo ocurrido, pero la causa oficial de muerte aún está pendiente del resultado de la autopsia.

  • Actualizado: 06 de octubre de 2026 a las 18:03
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