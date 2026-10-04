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Bomberos rescatan a hombre que se lanzó al río Choluteca para evitar asalto

Elementos del Cuerpo de Bomberos que por casualidad pasaban por la zona se lanzaron al rescate para poner a salvo al hombre, quien se encontraba en medio de la fuerte corriente.

  • Actualizado: 04 de octubre de 2026 a las 10:42
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