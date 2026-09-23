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Cinco pandilleros son detenidos tras asesinato de un joven en La Ceiba

Cinco presuntos pandilleros fueron detenidos en La Ceiba tras un enfrentamiento con agentes policiales. Dos de los capturados son vinculados al asesinato de cuatro primos ocurrido en julio.

  • Actualizado: 23 de septiembre de 2026 a las 10:39
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