EH Plus
Investigaciones
Data
EH Explica
Interactivos
Inicio
Honduras
EH Verifica
Economía
Dinero & negocios
Sendas del café
EH Ambiente
Brand Studio
De interés
Acontecer empresarial
Ediciones comerciales
Tegucigalpa
Fotogalerías
Honduras
Sucesos
Entretenimiento
Deportes
Tegucigalpa en fotos
Mundo
Entretenimiento
Sociales
Deportes
EH Trámites
Videos
Hondureños en el mundo
Opinión
Editorial
Columnistas
Héroe y Villano
Cartas al editor
Foto del día
Apuntes
Trending
Utilidad
Tecnología
Salud y belleza
Sexo y pareja
Empleos
Motores
Revistas
Tictac
Siempre
Crímenes
Buen provecho
Especiales
Documentos
Edición diaria
Edición PDF
El Heraldo
La Prensa
Diez
Revista Estilo
Buen Provecho
Revista E&N
Suscripción
Suscríbete
Ingresar
Lo último
Honduras
Sucesos
Entretenimiento
Deportes
Mundo
Tegucigalpa
EH Plus
Videos
Fotogalerías
Edición PDF
Boletines
Inicio
.
Multimedia
.
Videos
.
Videos sucesos
Cinco pandilleros son detenidos tras asesinato de un joven en La Ceiba
Cinco presuntos pandilleros fueron detenidos en La Ceiba tras un enfrentamiento con agentes policiales. Dos de los capturados son vinculados al asesinato de cuatro primos ocurrido en julio.
Carlos Molina
seguir +
Actualizado: 23 de septiembre de 2026 a las 10:39
Añadir El Heraldo como fuente preferida
El Heraldo Videos
Videos sucesos
Cinco pandilleros son detenidos tras asesinato de un joven en La Ceiba
Carlos Molina
Videos sucesos
Asesinan a balazos a joven albañil en la colonia Ponce de La Ceiba
Carlos Molina
Videos sucesos
Doble crimen en Jutiapa: disputa por tierras y presuntas prácticas esotéricas están bajo investigación
Redacción El Heraldo
Videos sucesos
Agentes municipales mantienen contacto cercano con Zeus tras atacar a su dueño en el Hato
Cortesía
Videos Honduras
¿Qué fue lo último que publicó Kimberly Núñez antes de ser asesinada en su casa?
Redacción El Heraldo
Videos sucesos
“Siento un dolor en mi corazón por todo lo que vi con mis ojos”: madre rompe el silencio tras arresto de supuesto pastor
Rodiney Cerrato
Videos sucesos
Choque entre taxi y motocicleta casi termina en tragedia frente a madre e hija
Redacción El Heraldo
Videos sucesos
Captan el momento en que camión arrastra vehículo en Taulabé
Cortesía
Videos sucesos
Graban momento en el que matan a dos hermanos Santa Rita, Copán
Cortesía
Videos sucesos
Pasos para interponer una denuncia al ser víctima de un delito
Redacción El Heraldo
Videos sucesos
La fuerte suma de dinero que llevaba una mujer al ser detenida en aeropuerto de La Ceiba
Carlos Molina
Videos sucesos
Pandillas siembran terror en Villa Nueva y familias abandonan sus viviendas
El Heraldo