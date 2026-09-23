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Asesinan a balazos a joven albañil en la colonia Ponce de La Ceiba

Un joven albañil fue asesinado a balazos en la colonia Ponce de La Ceiba. Brayan René Munguía Cárcamo, de 25 años, se movilizaba en su motocicleta cuando fue interceptado por un sujeto desconocido.

  • Actualizado: 23 de septiembre de 2026 a las 10:05
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