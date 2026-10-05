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Revisión vehicular ahora podrá registrarse de forma digital en BIEN

La revisión vehicular se suma a los trámites digitales de BIEN. Los usuarios ya pueden registrar su boleta desde la plataforma.

  • Actualizado: 05 de octubre de 2026 a las 22:53
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