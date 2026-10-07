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Reglamento del cemento fortalece la calidad y seguridad de las viviendas

Con la entrada en vigencia del Reglamento Técnico del Cemento, Honduras establece requisitos de registro, certificación, etiquetado, almacenamiento y comercialización que deberán cumplir los productos disponibles en el mercado nacional.

  • Actualizado: 07 de octubre de 2026 a las 09:10
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