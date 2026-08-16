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Captan choque entre bus y ambulancia en Comayagüela

Un bus irrespetó el semáforo en la quinta avenida de Comayagüela y colisionó con una ambulancia que trasladaba a una persona de gravedad

  • Actualizado: 16 de agosto de 2026 a las 13:08
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