EH Plus
Investigaciones
Data
EH Explica
Interactivos
Inicio
Honduras
EH Verifica
Economía
Dinero & negocios
Sendas del café
EH Ambiente
Brand Studio
De interés
Acontecer empresarial
Ediciones comerciales
Tegucigalpa
Fotogalerías
Honduras
Sucesos
Entretenimiento
Deportes
Tegucigalpa en fotos
Mundo
Entretenimiento
Sociales
Deportes
EH Trámites
Videos
Hondureños en el mundo
Opinión
Editorial
Columnistas
Héroe y Villano
Cartas al editor
Foto del día
Apuntes
Trending
Utilidad
Tecnología
Salud y belleza
Sexo y pareja
Empleos
Motores
Revistas
Tictac
Siempre
Crímenes
Buen provecho
Especiales
Documentos
Edición diaria
Edición PDF
El Heraldo
La Prensa
Diez
Revista Estilo
Buen Provecho
Revista E&N
Suscripción
Suscríbete
Ingresar
Lo último
Honduras
Sucesos
Entretenimiento
Deportes
Mundo
Tegucigalpa
EH Plus
Videos
Fotogalerías
Edición PDF
Boletines
Inicio
.
Multimedia
.
Videos
.
Videos sucesos
Matan a una mujer en Yaguacire; más de 26 casquillos quedan en la escena
Marvin Salgado
seguir +
Actualizado: 16 de agosto de 2026 a las 10:01
El Heraldo Videos
Videos sucesos
Menor Fingió Secuestro Siguatepeque
Redacción El Heraldo
Videos sucesos
Matan a una mujer en Yaguacire; más de 26 casquillos quedan en la escena
Marvin Salgado
Videos sucesos
Encuentran la "casa loca" donde habrían asesinado a cuatro primos en La Ceiba
Carlos Molina
Videos sucesos
Capturan a presunto implicado en la muerte de cuatro primos en La Ceiba
Carlos Molina
Videos sucesos
Relato de José Navas, sobreviviente de rayo en La Ceiba: "Es un milagro que esté vivo"
Carlos Molina
Videos sucesos
Cámaras captan asalto que terminó con la muerte de Roberto Chavarría en Olanchito
Nayely Santos
Videos sucesos
¿Qué pasó con Keyla Martínez? La historia detrás de un caso que estremeció a Honduras
Rodiney Cerrato
Videos sucesos
"Bajá el arma": enfrentamiento en Olancho deja un policía y un joven muertos
Cortesía
Videos sucesos
Kenneth Pozo estuvo más de 24 horas en cautiverio antes de ser asesinado
José Matute
Videos sucesos
Captan en video el linchamiento de dos presuntos ladrones en Comayagüela
Redacción El Heraldo
Videos sucesos
Enfermera es capturada por matar a su esposo tras crimen de su amante en Honduras
José Matute
Videos sucesos
Jafeth Pozo, menor de 16 años es raptado y asesinado tras cita en Tegucigalpa
José Matute