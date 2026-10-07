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7 lugares para visitar en Tegucigalpa y alrededores en Semana Morazánica

¿Sin planes para la Semana Morazánica? Te presentamos 7 lugares en Tegucigalpa y alrededores para salir de la rutina y disfrutar en familia sin viajar demasiado lejos.

  • Actualizado: 07 de octubre de 2026 a las 13:10
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