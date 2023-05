¿Qué es Project Q? el nuevo dispositivo de PlayStation

Tegucigalpa, Honduras. Sony presentó una nueva plataforma portátil para videojuegos que podrá vincularse a diferentes dispositivos: el PlayStation Project Q.

Este nuevo dispositivo, que aún no tiene un nombre oficial para el mercado, no será como la antigua versión del PSP u otras consolas portátiles pues no necesitará que se inserte un disco o la descarga de títulos.

En esta versión se aprovecharán las funciones de la nube para transmitir los juegos desde la consola principal a la pantalla del Project Q siempre y cuando estos no tengan características o funciones de realidad virtual.