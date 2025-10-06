  1. Inicio
Instagram lanza los premios Rings para reconocer a creadores de contenido

La red social reconocerá 25 creadores de su plataforma. Entre los premios están un anillo físico de la diseñadora de moda inglesa Grace Wales Bonner y un anillo dorado digital único

  • 06 de octubre de 2025 a las 15:35
“Rings es un premio de Instagram que celebra a quienes no temen asumir riesgos creativos y hacer las cosas a su manera”, publicó la red social en su perfil este lunes.

 Foto: EFE

Los Ángeles, Estados Unidos.- La red social Instagram lanzó Rings, unos premios que reconocerán a los creadores de su plataforma que alberga más de tres mil millones de usuarios activos mensuales.

“Presentamos Rings: un premio de Instagram que celebra a quienes no temen asumir riesgos creativos y hacer las cosas a su manera”, publicó la red social en su perfil este lunes.

Estos premios tan solo serán otorgados a 25 personas que obtendrán un anillo físico diseñado por la diseñadora de moda inglesa Grace Wales Bonner, así como un anillo dorado digital único para su perfil e historias de Instagram, según detalló el medio especializado The Hollywood Reporter.

Los ganadores abarcarán temas y categorías de contenido, desde moda o maquillaje hasta deportes y entretenimiento, y serán elegidos por un panel que incluye al responsable de Instagram, Adam Mosseri; el cineasta Spike Lee, el diseñador Marc Jacobs y el ‘youtuber’ Marques Brownlee.

Según la publicación, los jueces trabajaron con los propios equipos de creadores de Instagram para reducir la lista “de miles de millones a millones, a miles y a cientos”, antes de elegir a los 25 ganadores.

Estos premios llegan después de que Meta, la empresa dueña de esta red social, finalizara en 2023 su programa de bonificación Reels Bonus Play en Instagram y Facebook.

De acuerdo con medios nacionales, estos premios llegan como un incentivo simbólico al trabajo de los creadores mas que un apoyo económico directo.

“Se trata más bien de una visibilidad especial y una especie de incentivo para que la gente trabaje para conseguir un reconocimiento elevado realmente interesante”, dijo el influenciador Brownlee a CNBC.

Redacción web
Agencia EFE

EFE es la primera agencia de noticias en castellano, con 85 años de trayectoria que avalan su imparcialidad, su potencia, su credibilidad y su inmediatez.

