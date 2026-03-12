Greedfall: The Dying World: La precuela épica que revoluciona el combate RPG

Los Ángeles, Estados Unidos.- Un mundo enorme, una aventura épica llena de intriga, criaturas fantásticas y razas diversas, magia, combates y un camino en el que todo depende de las decisiones de los jugadores. Así es Greedfall: The Dying World, precuela de un título que renueva por completo su apartado técnico y estratégico para ofrecer un juego de rol de acción ambicioso y profundo. El juego, producido por los franceses Nacon y Spiders, llega hoy a consolas y ordenadores (PlayStation 5, Xbox Series y Steam) con una propuesta muy diferente a la de su antecesor, un desarrollo muy narrativo donde la historia y los personajes son el centro neurálgico y apuesta por la exploración, la acción y la estrategia como grandes bazas. La acción se sitúa 3 años antes de la historia de un exitoso primer juego lanzado en 2019 en el que el protagonista, un colono, buscaba una cura para una plaga. Ahora, esta segunda parte, ofrece la perspectiva contraria, se controla a un nativo desplazado de su tierra natal que tendrá que sobrevivir y luchar por recuperar sus derechos. Una historia que se puede abordar desde la diplomacia, el sigilo o a través del combate directo.

Para dotarlo de mayor realismo, los desarrolladores crearon el ‘yecht fradí’, una lengua que hablan los nativos de la isla, creado desde cero por lingüistas y diseñadores de lenguas ficticias. Además, se han inspirado en la obra del genio de la animación japonés Hayao Miyazaki para dotar al mundo, y las distintas localizaciones del juego, de una belleza natural exuberante y una cultura medioambiental presente en cada momento. En su enorme mapeado hay cabida para ciudades, islas, cuevas, selvas, navegar océanos y descubrir rincones únicos repletos de tesoros, enemigos, tanto humanos, como animales o criaturas misteriosas. La imaginación, el color y lo inesperado son la tónica dominante del juego.

Estrategia y trabajo en equipo

Todo en este título es personalizable hasta un nivel casi enfermizo. De este modo no solo se pueden caracterizar todos los rasgos físicos o habilidades del personaje, sino también la de los compañeros con los que afrontamos la aventura, cada uno con sus atributos y personalidad propia. La magia, la espiritualidad o las habilidades en la lucha serán esenciales para superar la historia. El sistema de combate es una de las buenas noticias de esta precuela y, ahora, lo han transformado para que sea pura estrategia. Hay tres modos de dificultad, pero sobre todo una principal novedad: la pausa táctica, una horquilla de tiempo que otorga al jugador la posibilidad de planear sus próximos movimientos, tanto en solitario como con el resto de compañeros. Se trata de una novedad que transforma las tradicionales peleas por turnos en un desafío de inteligencia en las que el entorno, el equipamiento o la posición del jugador y sus acompañantes son clave para lograr una victoria.