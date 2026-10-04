Cómo usar la IA para ahorrar: trucos de los expertos para sacarle más partido

Los Ángeles, Estados Undios.- Cada vez más usuarios de mercados clave están incorporando la inteligencia artificial (IA) a su vida financiera, según el informe ‘AI in Finance’ del banco digital Bunq, basado en una encuesta a 7.000 personas en Reino Unido, Estados Unidos, Francia, Alemania, Países Bajos, Irlanda y España. En España, que lidera esta tendencia entre los siete países incluidos en este estudio, cada vez más personas recurren a la IA para abordar uno de los temas que más incomodidad sigue generando en la vida cotidiana, el dinero, de acuerdo con el trabajo de Bunq.

Según esta misma investigación, en España el 40 por ciento de los encuestados afirman ser más honestos con la IA acerca de sus hábitos de gasto que con una persona humana, la proporción más alta entre todos los mercados analizados, y nueve de cada diez personas que confían en las recomendaciones de la IA, afirman haber conseguido ahorrar dinero gracias a esta tecnología.



España encabeza el uso de IA financiera

De hecho, España se sitúa a la cabeza en el uso de IA en finanzas, ya que el 74% de los encuestados ya ha utilizado este tipo de herramientas para tomar decisiones relacionadas con su dinero, mientras que el 56,5% asegura que esta tecnología le ayuda a gestionar mejor sus asuntos dinerarios, según Bunq. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Entre los usos más frecuentes de la IA figuran la toma de decisiones sobre presupuesto o gasto; el establecimiento de metas financieras y la valoración de compras importantes, aseguran. Aunque “no deberíamos extrapolar directamente los datos de ‘AI in Finance’ a toda América Latina (LATAM), lo que sí muestra este informe es que las personas utilizan cada vez más la IA como punto de partida: para entender qué ocurre con su dinero, explorar opciones y contrastar sus decisiones”, explica Joe Wilson, Chief Evangelist de Bunq, en una entrevista con EFE. “La tendencia (el creciente uso de la IA financiera) se ha observado en todos los mercados analizados, pero la forma en que dicha tendencia se manifiesta en el comportamiento de los usuarios varía en cada país”, de acuerdo con este ejecutivo, responsable del fomento, posicionamiento y promoción de la marca en el mercado y la sociedad. “Por ejemplo, en España, la gente tiende a utilizar la IA de forma bastante abierta para aumentar la confianza en las decisiones financieras que toma a diario, mientras que en Estados Unidos este uso aparece con más frecuencia en momentos de incertidumbre o antes de tomar decisiones financieras importantes”, según Wilson.

Tendencias disímiles en LATAM

Explica que “en Latinoamérica, existen claras diferencias entre los distintos países, en cuanto al acceso, las realidades económicas y la forma en que las personas interactúan con las herramientas financieras”, lo cual impide extrapolar directamente los datos del informe de Bunq a esa región en general. Lo que probablemente pueda aplicarse a LATAM “son los patrones subyacentes en el informe: las personas tienden a sentirse más seguras y con mayor control sobre su dinero cuando utilizan la IA para comprender mejor su situación, plantear preguntas de forma más abierta y explorar sus opciones”, apunta. Por otra parte, Wilson destaca que han “descubierto que las personas sacan el máximo partido a la IA cuando la utilizan para descubrir qué opciones tienen a su alcance, y no solo para obtener una respuesta genérica”. Utilizada de esta manera, esta herramienta “se convierte en una conversación que transforma la información dispersa en un contexto sobre el que realmente puedes actuar”, según Wilson.

Conversación que transforma la información