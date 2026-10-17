¿Cómo resucitar su teléfono Android?

Tegucigalpa, Honduras.- Casi ningún teléfono muere de viejo. Muere de desidia. Y lo más incómodo es que casi todo lo que lo ralentiza (una batería maltratada, un almacenamiento atiborrado, una actualización pendiente) se corrige gratis, en minutos, sin pisar un taller. Hoy conservamos el celular más tiempo que antes, porque con el constante incremento de precios, reemplazarlo pesa en el bolsillo y los modelos nuevos se parecen cada vez más a los anteriores. ¿Ve la paradoja? Lo usamos para todo, desde el banco hasta el trabajo, y lo tratamos con menos cuidado que al automóvil. Un aparato vetusto y ralentizado no es una condena, es una señal. ¿Cuándo fue la última vez que le hizo usted un chequeo? ¿Y si la solución cabe en seis hábitos sencillos?

1. Actualizaciones, el escudo que casi nadie revisa.

Actualizar Android es imperativo para su seguridad, pero hay un segundo frente que muchos olvidan... las "Actualizaciones del sistema de Google Play", que reparan fallos sin cambiar todo el sistema operativo. En la mayoría de los modelos las encontrará en "Ajustes", luego "Acerca del teléfono" y después "Información de software" (en los Pixel suelen estar en "Seguridad y privacidad", dentro de "Sistema y actualizaciones"). Las rutas varían según la marca, pero el hallazgo vale el rodeo.

2. Mantenimiento del dispositivo, pero con criterio

Marcas como Samsung incluyen en "Cuidado del dispositivo" herramientas útiles para revisar batería, almacenamiento y seguridad. Tenga presente que la propia documentación de Android explica que el sistema administra la memoria por su cuenta, de modo que cerrar aplicaciones a mano rara vez acelera nada y puede gastar más batería, porque obliga a reabrirlas desde cero. Aproveche esas herramientas para diagnosticar, no para ejecutar rituales. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

3. La dieta de la batería

Las baterías de iones de litio sufren en los extremos. Según la literatura técnica de referencia, como la de Battery University (la plataforma divulgativa de Isidor Buchmann), las descargas parciales y las cargas moderadas prolongan su vida útil frente a los ciclos completos. La regla práctica es mantenerla entre el 20 % y el 80 %. Hoy muchos teléfonos ayudan: los Pixel ofrecen carga adaptable y varios Samsung permiten limitar la carga máxima (cerca del 85 %) desde los ajustes de batería. Actívelo y deje de pensar en ello, como quien pone el piloto automático al servicio de su propia paciencia. Incluso puede programar un régimen o parámetro de carga inteligente nocturna.

4. Dele espacio para respirar

Un almacenamiento repleto obliga al sistema a trabajar al máximo. Como regla práctica, conserve libre un quinto de la capacidad. Borre el caché de las aplicaciones más pesadas (se reconstruye, pero libera espacio al instante), despídase de esos videos que nunca volverá a ver y confíe sus fotos a la nube.

5. Versiones ligeras para equipos modestos

Si su teléfono es de gama de entrada o ya acumula años de batalla, busque las versiones "Lite" de sus aplicaciones favoritas. Consumen menos datos y menos memoria, aunque conviene verificar cuáles siguen vigentes, pues algunas han sido retiradas de la tienda. Donde no existan, la versión web suele cumplir con holgura.

6. El reinicio semanal