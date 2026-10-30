Infidelidad financiera: señales, causas y cómo recuperar la confianza en tu pareja

Tegucigalpa, Honduras.- Laura descubre por accidente una notificación bancaria en el celular de su esposo. Se trata del cobro de una tarjeta cuya existencia desconocía. Él baja la mirada y admite que tenía pensado contárselo. Escenas así se repiten en muchos hogares y casi siempre comienzan con un secreto pequeño que se mantiene por temor a la reacción del otro. Los datos indican que es una situación frecuente. Un estudio de 2018 del Journal of Financial Therapy con 414 participantes halló que el 27% había ocultado un secreto financiero a su pareja.

Quienes habían vivido infidelidad financiera reportaron menos satisfacción matrimonial y con la vida en general. Los autores también notaron que las personas más organizadas tendían a guardar menos secretos.



Otra investigación, publicada en 2024 en el Financial Planning Research Journal, analizó la transparencia económica en parejas casadas. Las que deciden, planifican y elaboran presupuestos en conjunto mostraron mayor satisfacción. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Además, el bienestar de cada persona aumentaba cuando su pareja era más transparente con el dinero.

Del secreto al diálogo

Como pareja, lo más útil es fijar una conversación periódica sobre dinero sin esperar a que surja una crisis. Elijan un momento tranquilo y sin pantallas, y revisen ingresos, deudas y metas con cifras reales. Si hay una deuda pendiente, conviene decirla pronto y con datos concretos. Quien escucha puede preguntar antes de reclamar y proponer un plan de pago en conjunto.

Conviene acordar también un monto de gasto personal que no requiera consulta y revisar el presupuesto una vez al mes. La honestidad depende de hábitos pequeños y constantes.



Conductas que conviene evitar

Los secretos financieros no aparecen de la noche a la mañana; suelen mostrarse en conductas repetidas que, vistas con calma, permiten abrir el diálogo a tiempo. Un estudio del Journal of Financial Therapy midió cuáles acciones generan más rechazo.

- Mantener una cuenta secreta: Tener dinero guardado sin que la pareja lo sepa genera desconfianza cuando se descubre.

- Esconder estados de cuenta: Interceptar correos del banco o guardar los resúmenes de tarjeta impide que la pareja tenga una imagen completa de la economía común. - Mentir para cubrir una deuda: Inventar explicaciones sobre un préstamo o un saldo vencido suele agravar el problema. - Retirar ahorros sin consultar: Usar dinero común para un gasto propio, aunque se piense devolver, afecta los planes compartidos. - Ocultar un aumento o un bono: Callar un ingreso extra modifica lo que la pareja cree que puede gastar o ahorrar. Contarlo permite decidir juntos si se destina a deudas, ahorro o un proyecto común. - Gastar en apuestas sin avisar: Los juegos de azar pueden convertirse en un problema serio. De ser el caso, busquen ayuda pronto.

¿Qué hacer si descubre una infidelidad financiera?