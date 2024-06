Identifique las conductas sexuales abusivas en una relación

Cuando no hay límites, se da paso a conductas sexuales abusivas que no debe permitir desde ningún punto; a veces, por creer que su novio, pareja o esposo tienen algún derecho sobre usted, se permiten actitudes y acciones que van en detrimento de su propia dignidad.

En este caso, la experta menciona que la etapa del enamoramiento, una baja autoestima, la normalización del abuso por una educación equivocada, parejas con trastornos de personalidad e incluso personas con una astucia superior para manipular, pueden interponerse en esto.

No obstante, “todos debemos aprender a identificar los comportamientos abusivos y pararlos a tiempo”, señala Silva, y destaca lo que debe observar, por ejemplo, si su pareja quiere forzarla a prácticas sexuales que le incomodan, que la insulte por no acceder a sus peticiones, que pisotee su dignidad con palabras hirientes respecto a su aspecto físico, que la humille diciendo que no es capaz de satisfacerle sexualmente y que por eso buscará en otro lado, que la acuse de tener relaciones íntimas con otra persona cuando no quiere acceder a sus peticiones, mostrar celos extremos sin ninguna justificación válida, usar el sexo como castigo, controlar sus pensamientos normalizando prácticas sexuales que no desea e impedirle el contacto con amistades y familia, son señales que debe observar.

Ante situaciones así, deberá tomar decisiones determinantes en pro de su propia integridad y bienestar físico y emocional, su cuerpo le pertenece a usted misma, y nadie que quiera avasallar su voluntad merece ser parte de ella.