Cómo ayudar si su pareja sufre de depresión

Se puede experimentar ansiedad, tristeza, ira e impotencia ante el escenario. Son reacciones normales. Sin embargo, si se siente colapsado, no espere a que la situación se vuelva aún más crítica. Hay recursos, herramientas y formas de lidiar y ayudar a un ser querido que afronta un problema mental.

No presione, no culpe, no señale