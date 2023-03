¿Cómo trabajar desde casa si tiene niños pequeños?

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Tras el período de confinamiento y posteriormente el manejo de la modalidad híbrida, muchas empresas han decidido que el trabajo 100% presencial es cosa del pasado. Que los colaboradores sigan produciendo desde casa sigue siendo una opción vigente.



Sin embargo, un factor que suele pasar desapercibido para los jefes o dueños es el hecho de que no todos los empleados tienen las facilidades y comodidades necesarias para desempeñarse productivamente fuera de la oficina, sobre todo si tienen niños pequeños a su cargo.



Y esto no quiere decir que el ambiente en casa vuelva imposible el desarrollo de los deberes laborales, pero sí puede colocarlos cuesta arriba. Por ende, una mayor consciencia respecto a las situaciones personales de los empleados, partiendo de que cada caso es un caso, es precisa.



Por ejemplo, no es lo mismo para los padres y madres cuyos hijos pasan la mayor parte del día en la escuela o el colegio, que para quienes crían niños pequeños. Porque aunque haya una ayuda extra en casa, ellos demandarán la atención de sus progenitores de manera recurrente.



Asimismo, el ruido (también visual) que emana de los hogares con bebés y menores de cinco años suele ser abrumador, más si se tiene en cuenta que el estrés laboral pasa factura casi sin avisar y que el cerebro se agota a medida transcurren las horas.



Lo anterior quiere decir que aunque la opción de trabajo híbrido se esté convirtiendo en el modelo más óptimo en la realidad laboral actual, demanda un esfuerzo mayor para una gran parte del recurso humano.