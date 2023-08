Labios: tips para un acabado más sano y atractivo

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Además de un distintivo de belleza, la sonrisa es una poderosa arma de seducción. Y aunque los dientes suelen llevarse el protagonismo, parte importante de la atención se dirige hacia los labios.



Acabados jugosos y con volumen se han vuelto los favoritos, pero conseguirlos no es tan sencillo para todos. Un aspecto saludable debe ser el objetivo principal, y de este emanarán los calificativos estéticos.



Para empezar, la hidratación es clave. Hoy en día, las marcas cosméticas ofrecen un sinfín de productos pensados para ello; bálsamos, hidratantes con propiedades naturales, gloses, etc. Incluso la vaselina tradicional funciona muy bien en la mayoría de casos.



Y claro, que beber suficiente agua es innegociable para lograr un efecto más fresco y juvenil.



La exfoliación es otro paso que no puede quedar al margen. Es, en sí, el primer requisito para presumir de labios saludables. Un remedio casero es mezclar crema hidratante con un poco de azúcar y aplicarlo haciendo pequeños círculos con las yemas de los dedos.



Evite mordérselos y tirar de las pielecitas que pueda tener o humedecerlos excesivamente. En su lugar, puede hacerse exfoliaciones hasta dos veces por semana.



Por otra parte, considere utilizar productos que no solo reparen y regeneren, sino que también protejan sus labios del envejecimiento prematuro, reduzcan las líneas de expresión y mejoren el tono. Son como una cura antiedad para los labios secos y agrietados.



Algunos de ellos incluyen aceites de jojoba o girasol, para conseguir que los labios estén hidratados, llenos de brillo y nutridos.