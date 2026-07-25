¿Cómo elegir un perfume gourmand sin resultar invasivo?

Los Ángeles, Estados Unidos.- De aromas más universales como el coco, el chocolate o la vanilla, hasta un sector de la perfumería que experimenta en creaciones de lo más elaboradas: caramelo salado, pastel de limón o incluso banana dulce son algunas de las creaciones más virales en plataformas como TikTok, pero ¿cuál es el motivo tras el furor por estos aromas? Los llamados aromas ‘gourmand’ ya no buscan únicamente seducir, sino también reconfortar, se trata de una generación de fragancias que apelan a la nostalgia, el bienestar emocional y la sensación de felicidad cotidiana. El reto, ahora, consiste en encontrar el equilibrio: cómo disfrutar de un perfume dulce en verano sin que resulte invasivo.Durante años, los perfumes dulces quedaron relegados a los meses fríos.

La vainilla, el caramelo, el coco o los acordes cremosos se asociaban a composiciones demasiado intensas para convivir con las altas temperaturas, pero las normas del juego han cambiado.El auge de los perfumes que mejoran el estado de ánimo. La perfumería está atravesando un cambio de paradigma. Si hace una década dominaban las composiciones extremadamente intensas, amaderadas y sofisticadas, hoy el bienestar emocional se ha convertido en uno de los grandes motores creativos de la industria. Publicaciones especializadas como Fragrantica, Allure, Byrdie o The Business of Fashion llevan tiempo analizando este fenómeno, que algunos expertos ya denominan ‘comfort scent’ o perfumería reconfortante, una sensación a la que es fácil llegar a través del olfato de este tipo de aromas, conectado directamente con el área del cerebro responsable de estas emociones. La explicación tiene una importante base emocional. El olfato es el sentido más estrechamente conectado con la memoria y las emociones. Una determinada nota puede transportar instantáneamente a una playa, a una comida familiar, a una estación del año o a un recuerdo de la infancia. "Estamos observando un crecimiento interanual en el lanzamiento de fragancias `gourmand´. Los consumidores están recurriendo a este perfil olfativo en busca de consuelo en un entorno político y económico incierto”, explica MarieAnna Ferdinand, vicepresidenta ejecutiva de desarrollo ‘Le monde Gourmand’, firma neoyorquina de originales perfumes inspirados en la repostería francesa que arrasa en redes sociales como epítome de esta gama olfativa. “Los consumidores buscan destellos de alegría que puedan experimentar cada día. Los perfumes `gourmand´ suelen aprovechar el sentimiento de nostalgia por tiempos más felices, como la infancia o un recuerdo favorito, pero de una manera más adulta", añade la experta. La conclusión es clara: el perfume se ha convertido en una herramienta cotidiana de bienestar.

El gran cambio: el dulce ya no significa pesado

El gran error consiste en asociar automáticamente las fragancias `gourmand´ con perfumes densos, azucarados y excesivamente persistentes. La nueva perfumería se está alejando precisamente de ese concepto. Hoy predominan las fórmulas luminosas, transparentes y equilibradas, donde las notas dulces se acompañan de ingredientes que aportan frescura y ligereza. La vainilla ya no aparece sola. Se combina con almizcles limpios, cítricos, frutas, flores blancas o notas solares. El coco se vuelve más delicado. El pistacho adquiere una dimensión cremosa y elegante. Incluso ingredientes como el plátano comienzan a encontrar su espacio dentro de propuestas sofisticadas. La intención ya no es construir una fragancia intensa que permanezca durante horas invadiendo el espacio, sino crear una sensación de confort personal.

El verano exige perfumes más transparentes.

Las altas temperaturas modifican el comportamiento de las fragancias. El calor intensifica la evaporación y multiplica la percepción de determinados ingredientes. Un perfume que en invierno resulta equilibrado puede convertirse en excesivo durante una jornada de treinta grados. Por eso, los expertos recomiendan adaptar la elección a la estación. Las familias olfativas dulces que mejor funcionan en verano son aquellas que incorporan una sensación acuática, solar o afrutada.

Las notas más interesantes son:

• Coco. • Vainillas ligeras. • Almizcles limpios. • Frutas cremosas. • Cítricos. • Té blanco. • Flores solares. • Leches vegetales.

Cómo escoger un perfume dulce sin saturarnos

Elegir un aroma `gourmand´ para el verano exige cambiar algunos hábitos. La primera recomendación consiste en evitar las fragancias excesivamente concentradas en azúcar, chocolate, café o caramelo oscuro, especialmente durante el día. La segunda regla es prestar atención a la evolución del perfume sobre la piel. Un aroma que inicialmente resulta fresco puede desarrollar una estela demasiado intensa al cabo de unas horas. También conviene reducir la cantidad aplicada. Las altas temperaturas hacen innecesarias las pulverizaciones excesivas. Los especialistas recomiendan aplicarlo en puntos estratégicos como clavículas, nuca o ropa ligera, evitando sobrecargar las muñecas. Otra alternativa consiste en reservar los perfumes más cremosos para la noche y optar por versiones más luminosas durante el día. Uno de los fenómenos más interesantes de la nueva perfumería es la importancia creciente de la memoria olfativa. Las fragancias buscan reproducir sensaciones reconocibles y universalmente agradables. Desde Le Monde Gourmand hablan precisamente de esta tendencia a través de los llamados perfumes ‘feel good’, concebidos para generar bienestar emocional. Según explican, predominan los aromas que recuerdan a "vacaciones, piel limpia, postres cremosos, tardes de verano o momentos felices". En realidad, no se trata únicamente de un perfume, sino de una experiencia emocional. Las notas solares son un buen ejemplo. El simple aroma de la crema solar activa inmediatamente recuerdos relacionados con la playa, el descanso y la desconexión.

Las notas que triunfan este verano