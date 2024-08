¿Dolce & Gabbana podría fracasar con venta de perfumes de perros?

Por Sarah Hurtes /The New York Times

Una voz tersa entona mientras una serie de perritos mimados y extravagantemente acicalados posan. “Soy delicada, auténtica, carismática, sensible, enigmática, rebelde, fresca, irresistible, limpia”, dice la voz. “Porque no soy sólo un perro. Soy Fefé”.

El anuncio de Dolce & Gabbana para Fefé, su nueva “fragancia sin alcohol” específica para perros, contiene “las notas cálidas y envolventes del ylang, el toque limpio y arropador del almizcle y los matices amaderados y cremosos del sándalo”, dice el sitio web de la empresa. Y tiene un costo de 99 dólares.

El perfume ha sido certificado por Safe Pet Cosmetics, una organización veterinaria independiente en Italia que valida la seguridad de los productos para animales, dijo Dolce & Gabbana. Pero ¿es una buena idea rociar a tu compañero peludo?

“Esto es para beneficio del dueño, no de los perros”, dijo Daniel Mills, profesor de medicina veterinaria conductista en la Universidad de Lincoln, en Inglaterra.

Los perros dependen en gran medida del olfato para sortear el mundo, que está lleno de sutiles señales de olor de otros perros, humanos, alimentos y peligros potenciales, explicó Mills. La aplicación de olores fuertes puede disfrazar estas señales importantes, quizás causando problemas sociales y confusión entre los perros. Cambiar el olor de un perro también puede hacer que otros perros lo identifiquen erróneamente, lo que podría provocar agresión o rechazo social.

“En general, es pésima idea”, dijo Mills.

Dolce & Gabbana no está sola en el mundo de los perfumes para perros. Hownd, una empresa de cuidados y alimentos para perros, fabrica Peach Bum Natural Parfum for Lady Dogs, mientras que la marca de cuidados para perros Peanut and Pickle ofrece una selección de fragancias, como coco, menta y toronja, tanto para perros adultos como para cachorros. Incluso la Reina Isabel II, conocida por su amor por los canes, creó su propio perfume para perros en el 2022: la “Happy Hounds Dog Cologne”.

Algunos aceites de olor dulce, como lavanda, pueden tener efectos calmantes en los animales, que puede resultar útil para fines como el transporte, dijo Donald M. Broom, profesor de bienestar animal en la Universidad de Cambridge. Pero otros olores, como el almizcle, pueden afectar negativamente.

Anna Judson, presidenta de la Asociación Veterinaria Británica, dijo que el perfume de perro también podría ocultar problemas de salud subyacentes. “Si su perro huele, podría deberse a una afección de la piel u otros problemas de salud”, dijo.

“Si su perro quiere frotarse con excremento de coyote o de zorro, esa es su elección”, dijo Mills. “Pero si le rocían Dolce & Gabbana, esa no es su elección.

“Necesitamos ser mucho más respetuosos con los perros y sus deseos”, añadió.

