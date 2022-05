Prepare su auto para las vacaciones

Compruebe hace cuánto le cambió el aceite al coche y cuántos kilómetros va a hacer esta Semana Santa. Puede que le cuadre hacer el cambio en mitad de la procesión. Si es así, mejor adelante la cita con el taller y salga de viaje co nel aceite y los filtros nuevos.

Pocas cosas hay más desagradables y frustrantes que ira encender el coche y que no lo haga. Si últimamente ha notado que le cuesta más arrancar por la mañana o tine la mínima sospechade que la batería no está bien, no espere más. Antiguamente se podía comprobar el nivel del electrolito, pero en la actualidad casi todas las baterías vienen con losvasos sellados y no se les puede añadir agua destilada. Además,que el nivel esté bien no significaque la batería sí lo esté. Lo mejor es que le comprueben su capacidad de carga en un taller especializado.

En esta época del año suele ser frecuente que la climatología no acompañe. Lluvia, niebla pueden ser nuestras compañeras de viaje y ver y ser vistos es fundamental. Así que llevar el alumbrado en orden es imprescindible.