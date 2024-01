Veda de carne surcoreana impacta a vendedores y consumidores

Otrora común en la culinaria coreana, con hasta un millón de perros matados cada año, según activistas, la carne de perro perdió mucha popularidad en los últimos años, especialmente entre surcoreanos jóvenes que ven a los canes como mascota y no como alimento.

“No estoy contenta con la decisión de prohibirlo por ley”, expresó Choi, quien lamenta no tener más opción que aceptar el cambio.

En los últimos años, Choi dice que los vendedores de carne de perro en el mercado han enfrentado cada vez más hostigamiento de los activistas, que han protestado frente a sus restaurantes.

“Fue un poco duro. No nos trataron a los que vendíamos bosintang (sopa de perro) como humanos” expresó.

El callejón, otrora repleto de restaurantes de bosintang, estaba vacío el miércoles.

Sin embargo, Choi dice que recibió más clientes al día siguiente de aprobación de la ley contra la carne de perro que el día promedio de los últimos meses.

“Me gusta comer carne de perro cuando bebo porque no me da resaca al día siguiente”, declaró un cliente en otro restaurante, quien se identificó con el apellido Jang.

Jang dijo que aunque no come carne de perro a menudo, llegó al restaurante tras pensar que no podrá comerla de nuevo cuando entre en vigor la veda en tres años.

Otro cliente de unos 70 años, quien se identificó por el apellido Choi, señaló no le importa no poder comer la polémica carne en el futuro, pero que se opone a la ley.

“Los pollos, cerdos, vacas son todos animales vivos, no estoy de acuerdo con prohibir solo la carne de perro”, explicó.