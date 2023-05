¿Por qué el Día de la Madre es el día más odiado en restaurantes de Nueva York?

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.- Considerado como uno de los días más agotadores del calendario, el Día de la Madre es uno de los días más ocupados para la industria de restaurantes estadounidense y presenta un desafío operativo masivo. Lo que lo ha llevado a ganarse una mala reputación entre los meseros y el personal de restaurantes.

“Todo servidor sabe que trabajar en el Día de la Madre es un infierno. De hecho, si muero y voy al infierno, espero que sea el Día de la Madre. 365 días al año”, escribió Darron Cardosa, en su libro “The Bitchy Waiter: I’m Really Good at Pretending to Care”.

¿Qué tiene de malo?