La población mundial alcanza los 8,000 millones de habitantes, según la ONU

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Los habitantes de la Tierra sobrepasarán los 8,000 millones de personas a partir de este 15 de noviembre, según la proyección de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

De acuerdo a las proyecciones, el planeta Tierra llegará por primera vez en la historia a una suma descomunal de personas.

Este crecimiento desproporcionado se debe al aumento gradual de la esperanza de vida que tienen las personas de este siglo, gracias al avance de la ciencia, acceso a la salud pública, higiene personal, medicinas, nutrición y la alta tasa de natalidad de los países del mundo entero.

Según estudios de las Naciones Unidas, la población mundial pasó de 7,000 a 8,000 millones en tan solo 12 años, por lo que se estima que en 15 años más, para el 2037, llegaremos a la suma de los 9,000 millones dado el ritmo de crecimiento poblacional con la que se reproducen los humanos.

La mayoría de los nacimientos de bebés en el mundo se ha centrado principalmente en los países tercermundistas y pobres, encontrándose una gran parte de ellos en el continente africano.

Sin embargo, los países desarrollados no están contribuyendo en la búsqueda de nuevas formas de reducción o métodos que amortigüen el impacto social y ambiental generado por el alto crecimiento poblacional.

“Si bien el crecimiento de la población magnifica el impacto ambiental del desarrollo económico, el aumento de los ingresos per cápita es el principal impulsor de patrones de producción y consumo insostenibles. Los países con mayor consumo per cápita de recursos materiales y emisiones de gases de efecto invernadero tienden a ser aquellos donde el ingreso per cápita es mayor, no aquellos donde la población está creciendo rápidamente”, destacó la ONU.

Análisis hechos por la ONU demuestran que desde el año de 1974 el número de habitantes del mundo se ha duplicado y esto es gracias a que muchos países ahora tienen acceso a la alimentación, agua limpia y salud, dichos factores han reducido en gran manera la mortalidad infantil y materna.

Datos demográficos, indican que más de la mitad de los habitantes del mundo viven en siete países: China, India, Estados Unidos, Brasil, Indonesia, Pakistán y Nigeria. Se estima que la población de la India sobrepasara a China en los próximos años.