Mattel lanza una edición de la ‘Barbie rara’ interpretada por Kate McKinnon

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.- La ‘ Barbiemanía ’ continúa y no cabe duda que Mattel aprovechará el gran éxito de la película a toda costa. En esta ocasión la empresa decidió lanzar a la peculiar “ Barbie rara ”, que fue interpretada por Kate McKinnon con una personalidad única, muy divertida, un look icónico y sin duda, bastante extraña.

Conocida como una barbie que tiene la cara rayoneada con colores y con un corte de cabello no tan impecable como el de las demás, McKinnon como Gerwig se encargó de darle vida a este personaje que fue víctima de la creatividad de las niñas en representación a una infancia donde las muñecas no tenían un estilo tan rosa.

McKinnon, es una actriz, comediante, imitadora, escritora y cantante que no solo tuvo colaboración con Barbie, sino también participó en películas como ‘Ted 2’ (2015), ‘Cazafantasmas’ (2016), ‘Yesterday’ (2019), Hannah Has a Ho Phase, Life Partners, Balls Out, Staten Island Summer, The Bubble, entre otras.