Astros de la semana: decisiones, cambios y oportunidades para todos los signos

Tegucigalpa, Honduras.- El cielo influye en distintos aspectos de nuestra vida diaria: salud, amor, trabajo y hogar. Esta jornada invita a cada signo a equilibrar emociones y responsabilidades, aprovechar los ingresos y oportunidades, y tomar decisiones basadas en la verdad y la comunicación efectiva.

ARIES (21 de marzo - 20 de abril). La época de turbulencia en la que vives no será la más adecuada para muchas alegrías con el tema del dinero, más bien vivirás con la necesidad de nadar y guardar la ropa, por lo que pueda suceder.

TAURO (21 abril - 20 mayo). Los asuntos de la salud serán de bastante importancia estos días porque puedes encontrar sustanciales cambios en su resolución, gracias al final de los tratamientos o al conocimiento de nuevas técnicas que surtirán mejores efectos.

GÉMINIS (21 mayo - 21 junio). Tu espíritu aventurero y dinámico se pondrá de manifiesto a la hora de elegir los destinos de tu próxima escapada. Tal vez la familia o los amigos no sigan todas tus iniciativas y debas rebajar un poco tus expectativas.

CÁNCER (22 junio - 22 julio). Recibirás unos ingresos extra que te vendrán muy bien para sanear tus cuentas. En el plano profesional, trata de delegar competencias porque te ves superado por el cúmulo de tareas. Surgirán ciertas reparaciones urgentes en tu domicilio.

LEO (23 julio - 22 agosto). Gran momento para dar un cambio a tu casa. Es probable que hoy encuentres buenas oportunidades para comprar mobiliario, utensilios o accesorios para el hogar, o simplemente encuentres la disposición de los muebles que buscabas.

VIRGO (23 agosto - 21 septiembre). Necesitarás mejorar tu comunicación y tu forma de afrontar las demandas de la pareja si quieres seguir con la relación, sobre todo si viajas y conoces gente interesante, porque pueden aparecer los celos.

LIBRA (22 septiembre - 22 octubre). La verdad, por delante. Durante esta jornada tendrás ocasión de aplicar esta máxima evitando así las típicas complicaciones que se suelen dar cuando, por pereza, desinterés o piedad, soltamos alguna mentira innecesaria.

ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre). La tensión puede llegar a atenazarte hoy en tu desempeño laboral o profesional, pero no debes tener motivos para ello. Si logras relajarte, verás que tienes suficientes recursos para sacar adelante todos tus retos.

SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre). Tendrás en estos momentos el ánimo necesario para probar una nueva dieta que intentará poner freno a tus kilos de más. Tal vez sea la adecuada para solucionar tu problema, siempre que vaya avalada de suficiente experiencia médica.

CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero). Garantías de que todo lo que hagas en estos días va a ser bien recibido por todos los que tienes alrededor. No encontrarás críticas feroces ni comentarios despectivos, si no más bien alabanzas y en todo caso diferencias de opinión expresadas en un tono respetuoso.

ACUARIO (22 enero - 21 febrero). Tal vez el clima o las relaciones personales más cercanas te hagan iniciar el día más huraño y malhumorado que de costumbre; aprovecha este estado de ánimo para hacer limpieza general u organización de ropa y zapatos.

PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo). Tu intuición será la clave del éxito en todo lo que te propongas, sobre todo en el plano profesional. Una persona cercana a ti, te va a enamorar y no podrás escapar a su fascinación. Déjate llevar y disfruta de este aluvión de emociones.