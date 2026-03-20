Hoy los astros te invitan a equilibrar cuerpo, mente y relaciones

Tegucigalpa, Honduras.- Organización, diálogo y apertura a nuevas experiencias serán clave para superar obstáculos, fortalecer lazos y aprovechar al máximo tu creatividad e intuición.

ARIES (21 de marzo - 20 de abril). Hoy te levantarás un tanto enojado con todo el mundo, pero a lo largo del día las cosas se irán arreglando y andarás muy bien. Tu pareja o tus amigos te mimarán más de la cuenta, conociendo el paño como lo conocen. Eres un afortunado.

TAURO (21 abril - 20 mayo). Jornada muy indicada para continuar con la recuperación física que te hará tomar nuevo bríos para iniciativas novedosas en el campo laboral o de los estudios. No dejes que te tienten con actividades poco recomendables.

GÉMINIS (21 mayo - 21 junio). Las cuestiones relacionadas con la salud no parecen avanzar hacia lo positivo, es el momento de buscar nuevas soluciones, y tal vez te intereses por otro tipo de tratamientos de los que a priori desconfiabas.

CÁNCER (22 junio - 22 julio). Jornada de papeleo obligatorio imposible de retrasar. En el trabajo, por fin las cosas empiezan a salir como tú querías. Tus expectativas promocionales y económicas dan los resultados esperados. Ahora que todo funciona, dedica unas horas a cuidar tu cuerpo.

LEO (23 julio - 22 agosto). En general tu salud es bastante aceptable, pero podrían surgir molestias en las extremidades, sobre todo en las piernas y los pies. Te interesarás seguramente por tratamientos alternativos relacionados con la circulación sanguínea.

VIRGO (23 agosto - 21 septiembre). Un compromiso social te sacará de la rutina de la forma más inesperada, lo pasarás muy bien y podrás compartir sentimientos sobre la vida con alguna persona, comprobando que aún se puede hablar de algo más que de cotilleos y deportes.

LIBRA (22 septiembre - 22 octubre). Los astros parecen haber bendecido a los amigos que más aprecias; llegarán buenas noticias de varios de ellos, por motivos de trabajo o familia. Además, tendrás contacto con personas que ya dabas por desaparecidas de tu vida.

ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre). Los problemas familiares que permanecen soterrados desde hace tiempo pueden reabrirse hoy a cuenta de los acontecimientos de los últimos días, en parte por la ausencia de diálogo. Tendrás que hacer lo gestos que sean necesarios para recuperar la necesaria estabilidad.

SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre). Deberás mostrar una actitud más abierta y receptiva para con las inquietudes de tu pareja si quieres vivir una jornada agradable y, sobre todo, si te interesa esta relación de cara al futuro. Mide muy bien tus palabras para no causar daños.

CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero). Ante los fallos en tu tono vital, te interesarás por las dietas y cuidados específicos que te ayuden a salvar estos baches puntuales. Necesitarás, y obtendrás, el apoyo de la familia para una alimentación más sana.

ACUARIO (22 enero - 21 febrero). Tendrás mucho que hacer en el trabajo y pueden surgir situaciones tensas en una reunión que deberás abordar de manera calmada. Optimismo en el campo emocional y además con buenos motivos para sentirlo así. Vas a llevarte un disgustillo doméstico.

PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo). Hoy tiendes a buscar nuevos caminos, que podrían ser creativos e innovadores. Tu imaginación estará muy despierta: aprovéchalo con inteligencia, aplicando esa especial sensibilidad a algún tipo de actividad artística.