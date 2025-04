Horóscopo de hoy lunes 31 de marzo: predicciones para tu signo zodiacal

Tegucigalpa, Honduras.- Este lunes 31 de marzo, los astros marcan el rumbo de tu día. Descubre qué energías influyen en tu signo zodiacal y cómo aprovecharlas en amor, trabajo y bienestar.



Aries (21 de marzo al 20 de abril): Inicias la semana con muy buenos propósitos en el plano laboral; aunque debes abordar varios compromisos antiguos, tu estado de ánimo será muy provechoso.



Tauro (21 de abril al 20 de mayo): El buen ánimo tiñe tus actividades desde primera hora de la mañana, por lo que tendrás gran éxito entre los que te rodean, que son quienes más aprecian tu excelente disposición.

Géminis (21 de mayo al 21 de junio): Día duro en lo profesional, con bastantes más exigencias de las habituales. Al caer la tarde, posiblemente una visita que no por esperada dejará de ser gratificante, te pinte una sonrisa.



Cáncer (22 de junio al 22 de julio): Si la noche ha sigo agitada y los sueños no te han dejado descansar adecuadamente llegarás a la conclusión de que necesitas tomar algunas decisiones lo antes posible.



Leo (23 de julio al 22 de agosto): Existe la posibilidad de que pierdas el contacto con una persona a la que ha conocido recientemente, y a la que has llegado a apreciar mucho. La separación puede ser temporal.



Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre): Se te acumulan los compromisos y debes empezar la semana poniendo orden a tu agenda, particular y profesional. Buen momento para los cambios en las relaciones sentimentales.​​​​​​​



Libra (22 de septiembre al 22 de octubre): Las complicaciones de salud, propias o de la familia, comienzan a partir de hoy a darte un respiro y tendrás tiempo y ánimo suficientes para planear viajes o actividades de ocio que aplazaste.



Escorpión (23 de octubre al 21 de noviembre): Hay un ser querido que te añora; explora en tu interior y trata de saldar tus cuentas pendientes. Tu situación en el trabajo se termina arreglando, aunque tienes mucho que aclarar.



Sagitario (22 de noviembre al 22 de diciembre): Los astros se alinean para beneficiar a los Sagitario en lo relacionado con los negocios. Verán oportunidades donde antes parecían poco claras y también ocasiones de mejores trabajos.



Capricornio (23 de diciembre al 21 de enero): Las casualidades pueden hacer de ti hoy el protagonista de la escena, previsiblemente en reuniones de muchas personas en las que, sin buscarlo, acabarás desplegando tus encantos.



Acuario (22 de enero al 21 de febrero): Intentarás por todos los medios evitar que te manipule una persona del trabajo que ya lo viene intentando desde hace tiempo. Ten paciencia y mano izquierda.



Piscis (22 de febrero al 20 de marzo): No tienes nada ya que demostrar a estas alturas en tu desempeño profesional, pero los cambios que se avecinan te obligarán a estar rápido de reflejos para amoldarte a la situación. Nada complicado.