Tegucigalpa, Honduras.- Este sábado 28 de noviembre llega con una energía de cambio y reflexión que te invita a mirar con calma lo que ocurre a tu alrededor.

Es un día para aclarar sentimientos, tomar decisiones que llevabas tiempo posponiendo y valorar la ayuda de quienes te rodean. El trabajo, la familia y el amor piden tu atención, pero con equilibrio todo puede fluir mejor de lo que imaginas.

Antes de seguir, busca tu signo y descubre qué te depara la jornada en el amor, el dinero, la salud y las relaciones personales. Y no te quedes ahí: lee también el horóscopo de tu pareja, tu familia y tus amigos más cercanos.

ARIES (21 de marzo - 20 de abril).- Los viajes y las ausencias prolongadas, o al menos la preocupación por ellos, marcarán el día de hoy. Ya sea por motivos de trabajo o personales, parece que se van a producir y te dará que pensar. Es un buen momento para imaginar sueños prohibidos.

TAURO (21 de abril - 20 de mayo).- Una persona de tu entorno social te hará una propuesta sincera; aunque no sea quien esperabas, tratarás de tomar la decisión menos hiriente. Te sentirás muy liberado cuando hayas aclarado tus sentimientos. No hay que temer a la verdad.

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GÉMINIS (21 de mayo - 21 de junio).- En el plano laboral recibirás buenas propuestas a nivel salarial que mejorarán tu situación financiera a largo plazo. Procura no desviarte demasiado de tus planes de ahorro, porque todo podría empeorar. Tu salud mejorará mucho.

CÁNCER (22 de junio - 22 de julio).- No seas demasiado indeciso cuando hables con la familia de asuntos serios. Debes confiar en tu pareja y guiarte por sus consejos. Si las dudas continúan asaltándote, quizá sea el momento de tomar una decisión. No dejes la dieta por problemas familiares.

LEO (23 de julio - 22 de agosto).- Es probable que sientas la necesidad de transformarte personal y profesionalmente. Es un proceso de regeneración con el que puedes sufrir, pero que también te dará momentos para disfrutar. Valora la ayuda de quienes te rodean y muestra agradecimiento.

VIRGO (23 de agosto - 21 de septiembre).- Te preocupas mucho por los problemas familiares sin recibir ningún tipo de ayuda en las gestiones domésticas. Debes empezar a delegar parte de las tareas y obligaciones en algún otro miembro de la familia. Te sentirás mucho más relajado.

LIBRA (22 de septiembre - 22 de octubre).- Como por arte de magia, algo te hará cambiar tu visión de los temas amorosos: te verás con ganas de superar tus miedos y limitaciones. Puedes dar un giro muy positivo y posiblemente determinante a tu vida.

ESCORPIO (23 de octubre - 21 de noviembre).- Cuestiones familiares de orden jurídico o de gestiones bancarias te mantendrán muy ocupado durante todo el día. Aunque los temas burocráticos te aburren, deberás asumir la responsabilidad, ya que se tratará de algo completamente imprevisto.

SAGITARIO (22 de noviembre - 22 de diciembre).- Te encuentras en un buen momento profesional y quizá te asalten dudas con respecto a tu futuro. Los viajes y los estudios pueden ser muy beneficiosos en esta coyuntura tan crucial para tus intereses. Es posible que te enamores de alguien que hayas conocido recientemente.

CAPRICORNIO (23 de diciembre - 21 de enero).- Recibirás una invitación de un amigo que será importante para ampliar tus relaciones sociales, sobre todo si tienes un negocio. Aunque no tendrás la oposición de tu pareja, a quien tal vez no le apetezca conocer a más gente.

ACUARIO (22 de enero - 21 de febrero).- Los planetas te animan y te empujan a la diversión y los romances, a huir del compromiso y a buscar otro tipo de amores. Te sientes libre y capaz de lograr lo que te propongas. Es tu momento y no te costará encontrar nuevas emociones.

PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo).- Tienes montones de temas atascados en el trabajo que piden a gritos un poco de atención. Hoy puede ser un gran día para hacerte cargo de este tipo de cuestiones, incluso las del hogar. Si notas que te falta energía, dale un descanso al cuerpo.