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Región Metropolitana del Distrito Central llama a vacunar a los niños

Autoridades de la Región Metropolitana de Salud en la capital instaron a las personas a llegar a las jornadas de inmunización debido a la suspensión de la vacuna hexavalente

  • Actualizado: 21 de mayo de 2026 a las 16:09
Región Metropolitana del Distrito Central llama a vacunar a los niños

Autoridades de Salud en Tegucigalpa hacen llamado a capitalinos a jornadas de vacunación

Foto: Marvin Salgado

Tegucigalpa, Honduras.- Las autoridades de la Región Metropolitana de Salud en el Distrito Central exhortaron a los capitalinos para que acudan a los centros de salud a vacunarse.

“La vacuna hexavalente es precalificada previamente por la Organización Mundial de la Salud (OMS), es segura y no solamente está en Honduras, sino que también está en otros países como Guatemala, República Dominicana y China, la cual tiene 10 años de uso”, aseguró Evelyn López, coordinadora del Programa Ampliado de Inmunización en Tegucigalpa (PAI).

La funcionaria aclaró que los lotes 03 y 014 de la vacuna hexavalente están en cuarentena por protocolo de investigación y que están a la espera del dictamen.

“Le recomiendo a la población y a mis compañeros en los establecimientos de salud sobre la consejería previa al padre de familia, donde se le comunica qué efectos adversos le puede dar al bebé, como fiebre y malestar general”, dijo López.

Agregó que entre las medidas que se deben tomar está primero darle acetaminofén según su peso y edad como corresponde y lo que dice el médico, que si el niño está con fiebre, debe hidratarse para evitar convulsiones.

“Si usted mira algo en el niño o que usted no puede tratar como una fiebre, no importa, asómese al establecimiento de salud donde nosotros le vamos a atender y le vamos a dar las indicaciones correspondientes sobre el cuidado del niño que corresponde a la vacuna", indicó.

Recalcó que, para prevenir molestias después de aplicarse la vacuna, el personal para estas jornadas de inoculación debe brindar la información a la población.

Sin embargo, la comunidad capitalina está con temor ante la confirmación de la muerte de tres menores de edad tras ser inmunizados y la suspensión de 70,000 vacunas hexavalentes.

“Me da miedo por el niño, entonces siento temor a vacunarlo”, dijo Sayda Fúnez, madre de familia.

Agregó que hay que vacunar a los niños, pero primero se debe cerciorar sobre la vacuna.

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Redacción web
Elena Martínez

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