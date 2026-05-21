Región Metropolitana del Distrito Central llama a vacunar a los niños

Tegucigalpa, Honduras.- Las autoridades de la Región Metropolitana de Salud en el Distrito Central exhortaron a los capitalinos para que acudan a los centros de salud a vacunarse.

“La vacuna hexavalente es precalificada previamente por la Organización Mundial de la Salud (OMS), es segura y no solamente está en Honduras, sino que también está en otros países como Guatemala, República Dominicana y China, la cual tiene 10 años de uso”, aseguró Evelyn López, coordinadora del Programa Ampliado de Inmunización en Tegucigalpa (PAI).

La funcionaria aclaró que los lotes 03 y 014 de la vacuna hexavalente están en cuarentena por protocolo de investigación y que están a la espera del dictamen.

“Le recomiendo a la población y a mis compañeros en los establecimientos de salud sobre la consejería previa al padre de familia, donde se le comunica qué efectos adversos le puede dar al bebé, como fiebre y malestar general”, dijo López.

Agregó que entre las medidas que se deben tomar está primero darle acetaminofén según su peso y edad como corresponde y lo que dice el médico, que si el niño está con fiebre, debe hidratarse para evitar convulsiones.

“Si usted mira algo en el niño o que usted no puede tratar como una fiebre, no importa, asómese al establecimiento de salud donde nosotros le vamos a atender y le vamos a dar las indicaciones correspondientes sobre el cuidado del niño que corresponde a la vacuna", indicó.