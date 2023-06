Rutas urbanas causan caos en el centro histórico del Distrito Central

No está previsto

No obstante, el funcionario mencionó que para “el centro de la ciudad en estos momentos no está previsto (un proyecto de este tipo), tendría que ser en la siguiente etapa de este plan”, adelantó.

Por su parte, el director del Despacho Municipal de la Alcaldía del Distrito Central dio a conocer que por los momentos no está previsto un proyecto de ordenamiento vial para esta área.

Para el 2020, la otrora administración de la Alcaldía emitió un comunicado en el que anunciaba que las unidades del transporte público ya no ingresarían al centro; sin embargo, esto no se cumplió a cabalidad, pues algunas rutas siempre ingresaban al centro.

Con el propósito de despejar la zona, las autoridades habían trazado un plan de reorganización autorizando una estación para el abordaje y desabordaje en el Mercado La Isla.

No obstante, este medida no funcionó pues poco o nada se obedeció la ordenanza. EL HERALDO corroboró que en dicho parqueo no estaciona ninguna unidad del transporte público de la capital y que, según versiones de los vendedores del mercado, por poco tiempo llegaron algunos buses al estacionamiento.