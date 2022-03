Represa San José dará alivio a las colonias que abastece La Concepción

Volumen

Lejos de los 12 o 14 millones de metros cúbicos (mm3) prometidos por la pasada administración, en teoría, la represa San José tendrá una capacidad de 6.22 millones de metros cúbicos. Por eso, para el gerente general de la comuna, Marlon Urtecho, es necesario conocer esa cantidad, ya que el proyecto supera los mil millones de lempiras.

“Es una obra pequeña, no es la solución pero suma, en el contrato diferenciado hecho por la administración pasada el diseño no queda cerrado, lo verificaremos. No se tiene precisión de la cantidad y volumen de agua que tendrá, así diseñaron el proyecto”, reveló.

De acuerdo con el arquitecto, el diseño final aún está en proceso y hay posibilidades de aumentar el volumen de abastecimiento, el cual se estima determinar en un par de meses.

Ante la interrogante de por qué se prometió más del doble de capacidad, Urtecho explicó que “podría cuestionarse”, pero hay que recordar que el tipo de contrato daba flexibilidad.

“No incluyeron (la pasada administración) el sistema de bombeo, hay inversiones adicionales ya que tampoco consideraron afectaciones como el pago de eliminaciones de la tierra, eso aumentará el costo y nos daremos cuenta con el diseño final y sumemos todo”, aclaró el funcionario.

