Recolectan más de 110,000 toneladas de basura durante las lluvias en el Distrito Central

Tegucigalpa, Honduras.- Más de 110,000 toneladas de basura han sido recolectadas en Tegucigalpa y Comayagüela durante el período de emergencia por las lluvias, informó Denovan Galicia, titular de la Gerencia de Aseo de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC).
El funcionario explicó que las labores de limpieza se mantienen tanto en las últimas semanas de precipitaciones como en los operativos preventivos realizados antes de las emergencias por lluvias.
Sin embargo, señaló que los desechos vuelven a acumularse en algunos sectores poco después de que las cuadrillas municipales los limpian. Un problema que se ha vuelto interminable.
“Es bastante preocupante lo que estamos viviendo con la basura, limpiamos hoy un lugar y al día siguiente está completamente sucio”, manifestó Galicia, quien pidió mayor responsabilidad a la población para evitar que los desperdicios terminen en espacios públicos.
Multas de L5,000 por arrojar basura en sitios prohibido
El funcionario también advirtió que la municipalidad ha recibido reportes de camiones que arrojan basura desde puentes en los alrededores de los mercados de la capital.
Según Galicia, estas prácticas serán atendidas por el Juzgado de Policía y la Policía Municipal, mediante la aplicación de sanciones a quienes sean identificados como responsables.
“Ya tenemos informaciones de los camiones que van a tirar la basura desde los puentes en los mercados y esto lo vamos a empezar a multar a través del Juzgado de Policía y la Policía Municipal”, expresó.
Galicia recordó que arrojar desperdicios en lugares no autorizados puede implicar una multa de 5,000 lempiras, por lo que instó a la población a utilizar los sitios habilitados para depositar los residuos.
Cabe recordar que, la acumulación de basura en calles, cunetas y tragantes representa un problema durante la temporada lluviosa, debido a que los desperdicios pueden obstruir el drenaje y aumentar el riesgo de inundaciones.
Por ello, las autoridades municipales mantienen los operativos de limpieza y piden a los ciudadanos evitar arrojar desechos en la vía pública, quebradas y otros lugares no autorizados.