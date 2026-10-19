Recolectan más de 110,000 toneladas de basura durante las lluvias en el Distrito Central

Tegucigalpa, Honduras.- Más de 110,000 toneladas de basura han sido recolectadas en Tegucigalpa y Comayagüela durante el período de emergencia por las lluvias, informó Denovan Galicia, titular de la Gerencia de Aseo de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC). El funcionario explicó que las labores de limpieza se mantienen tanto en las últimas semanas de precipitaciones como en los operativos preventivos realizados antes de las emergencias por lluvias. Sin embargo, señaló que los desechos vuelven a acumularse en algunos sectores poco después de que las cuadrillas municipales los limpian. Un problema que se ha vuelto interminable.

“Es bastante preocupante lo que estamos viviendo con la basura, limpiamos hoy un lugar y al día siguiente está completamente sucio”, manifestó Galicia, quien pidió mayor responsabilidad a la población para evitar que los desperdicios terminen en espacios públicos.

Multas de L5,000 por arrojar basura en sitios prohibido

El funcionario también advirtió que la municipalidad ha recibido reportes de camiones que arrojan basura desde puentes en los alrededores de los mercados de la capital. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Según Galicia, estas prácticas serán atendidas por el Juzgado de Policía y la Policía Municipal, mediante la aplicación de sanciones a quienes sean identificados como responsables. “Ya tenemos informaciones de los camiones que van a tirar la basura desde los puentes en los mercados y esto lo vamos a empezar a multar a través del Juzgado de Policía y la Policía Municipal”, expresó.