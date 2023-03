Maratón del Saber ayuda a construir futuros brillantes en Marcala, La Paz

LA PAZ, HONDURAS.- Cuando se trata de ayudar y construir un mejor futuro para la educación de los niños, no hay distancia que limite brindar este apoyo: la Maratón del Saber llega a cualquier rincón del país.

Bajo un cálido sol, en la cancha de la escuela, se comenzó a realizar la entrega de los cuadernos. “Mira, me dieron de los cuadernos de Goku”, le dijo un pequeñín a su amiguito. A lo que este respondió: “A mí me salieron de carros, estos me gustan mucho”.

Fue así que con mucha emoción cada escolar recibió este importante apoyo educativo, el cual es posible gracias al fiel aliado Cuadernos Quick, que desde hace varios años dice presente a esta campaña educativa.

“Es primera vez que una institución nos hace un donativo. Este es un importante donativo para los niños, ya que muchos son de escasos recursos. Esto ayudará a que los niños vengan más a las clases”, expresó Edna Guerrero, directora de la Escuela Lempira.