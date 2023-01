Inminente aumento de precio en los útiles escolares se espera en febrero

“La temporada es proclive para que haya una serie de abusos, desde la matrícula hasta el comprar los útiles escolares. La situación está difícil, la canasta básica aumentó dos mil lempiras y las familias no podrán adquirir estos productos”, indicó Adalid Irías, presidente de la Asociación para la Defensa de la Canasta Básica de Honduras (Adecabah).

“Compro hasta febrero porque espero que el maestro me dé la lista de útiles de los niños, porque tengo que saber qué es lo que va a necesitar. El gobierno debería bajar los precios”.

“No los he comprado porque ahorita la situación está difícil, no tenemos dinero para comprar útiles. Para mí el gobierno debería preocuparse por regular el precio, eso debería hacer”.

“Bueno, la verdad yo espero las fechas para comprar para que el maestro me diga qué comprar, porque puede ser que me pida más cosas o me pida menos. Sé que para las fechas se ponen caros”.