Deterioro estructural del techo amenaza la Iglesia Inmaculada Concepción de Comayagüela

Tegucigalpa, Honduras.- La histórica Iglesia Inmaculada Concepción se instala a la restauración total de su techo para evitar daños irreversibles en su estructura colonial, patrimonio religioso y cultural de la capital hondureña.

“Ya tiene más de 50 años y es un techo de asbesto que está todo parchado y ya no aguanta; cada invierno las filtraciones empeoran y las reparaciones temporales ya no resuelven el problema”, advirtió el párroco.

El sacerdote explicó que el techo fue instalado en 1970 y el desgaste del sol y la lluvia ha debilitado el material, provocando goteras que ponen en riesgo la edificación construida en el siglo XVIII.

“No podemos seguir parchando el techo cada año; es riesgoso y la humedad está afectando las paredes de adobe que forman parte de una estructura histórica que resguarda la memoria religiosa”, alertó el entrevistado.

La iglesia comenzó a edificarse en 1730 y fue concluida en 1747, convirtiéndose en uno de los templos más antiguos de Comayagüela y testigo de momentos trascendentales en la historia del país.

No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción, Gracias por seguir El Heraldo HN. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. SUSCRIBIRSE

“Cada temporada lluviosa representa una amenaza real; si no cambiamos el techo de manera integral en los próximos meses, el deterioro podría ser grave e irreversible”, insistió el religioso.