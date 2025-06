Educación declara a FM libre de analfabetismo; exdirigente magisterial lo cuestiona

No obstante, los datos oficiales son cuestionados. Onan Cálix, exdirigente magisterial del Primer Colegio Profesional Hondureño de Maestros (Pricphma), consideró que es muy difícil creer en los resultados de estos programas.

Cálix es de la opinión que lo que está pasando es que estas personas habían ido “por lo menos a primer grado y no habían aprendido a leer y escribir bien y lo único que se hizo solo fue ir a reforzar. Es lo que nosotros imaginamos que pudo haber pasado”.

“Los que sabemos de pedagogía, pero los que son graduados de pedagogía específicamente de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras saben que es muy difícil poder enseñar a leer y escribir en seis meses, me refiero a personas adultas, no así con los niños y niñas que tienen seis o siete años”, expresó.

Amplió que los tiempos que se implementan en los programas no son suficientes para tener buenos resultados en la enseñanza para saber leer y escribir.

“Sinceramente para nosotros es bien difícil creer que de verdad se ha declarado Francisco Morazán y otros departamentos libres de analfabetismo si no se cuenta con una investigación científica exhaustiva sobre este tema”, aseguró el entrevistado.

Además, mencionó que se considera analfabeta una persona que no sabe leer ni escribir absolutamente nada y que apenas identifican formas, “que por lo menos saben que es un círculo, pero no saben qué es la ‘o’, saben quizás los números del 1 al 10, pero porque lo saben contar, no lo saben escribir”, explicó el entrevistado.

“Lo que creemos que está pasando es que se está anabetizando es a alfabetos, que son personas que quizás solo fueron al primero o al segundo grado y ahorita lograron reforzar”, insistió.