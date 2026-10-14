Demuelen seis viviendas en la salida al sur tras indemnización de L 8.5 millones

Tegucigalpa, Honduras.- La demolición de seis viviendas comenzó en la salida al sur de la capital, luego de que sus propietarios recibieran indemnizaciones que superan los 8.5 millones de lempiras, como parte de los trabajos para ampliar a tres carriles la carretera y mejorar la circulación vehicular en este sector.
Las labores comenzaron el 7 de octubre de 2026, según la información proporcionada por la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), institución que coordina el proyecto de ampliación del puente Germania y las intervenciones viales en esta vía.
El monto destinado al pago de las indemnizaciones asciende a 8,556,044.62 lempiras, recursos utilizados para liberar los terrenos necesarios para continuar con las obras y habilitar el espacio requerido para la ampliación de la carretera.
De las seis propiedades contempladas en este proceso, cinco ya habrían completado las negociaciones correspondientes, mientras que una vivienda todavía se encuentra en la etapa final de las conversaciones para concretar su indemnización.
La demolición de las estructuras representa un paso para avanzar con la ampliación de la vía, debido a que la liberación del derecho de vía es necesaria para ejecutar las obras complementarias y dar continuidad a los trabajos previstos en la salida al sur.
De acuerdo con el último reporte de la SIT, el avance general del proyecto, que comprende la ampliación del puente Germania y la demolición de las viviendas, alcanza el 80%.
La obra busca mejorar la movilidad en uno de los principales accesos a Tegucigalpa, por donde circulan aproximadamente 42,000 vehículos al día, entre unidades que ingresan a la capital y conductores que se desplazan hacia Choluteca y Valle y otros municipios de la zona sur del país.
La ampliación pretende incrementar la capacidad de circulación y reducir los congestionamientos que se forman en las horas de mayor demanda, cuando los conductores enfrentan largas filas para ingresar o salir de la ciudad.
Más de seis años con el proyecto vial
El proyecto de ampliación del puente Germania comenzó anunciarse desde el 2020, cuando la Alcaldía Municipal del Distrito Central anunció trabajos para construir un tercer carril en la salida al sur. La iniciativa formaba parte de un plan de intervenciones viales que buscaba mejorar la circulación en este punto de la capital.
Sin embargo, la ejecución enfrentó atrasos relacionados con los diseños y la protección del puente Germania, una estructura histórica construida entre 1915 y 1916. El Instituto Hondureño de Antropología e Historia (IHAH) intervino en la revisión de las propuestas para evitar que las obras afectaran el patrimonio.
En noviembre de 2023, el IHAH aprobó el diseño presentado por la municipalidad, luego de que se realizaran ajustes para mantener la nueva estructura separada del puente original. Esta autorización permitió continuar con la planificación técnica de la ampliación.
Sin embargo, la obra permaneció sin progresos visibles durante casi tres años. La reactivación de los trabajos llegó en mayo del 2026, bajo la ejecución de la empresa Conacsa, con un plazo contractual de 180 días calendario y una inversión superior a los 29 millones de lempiras para la obra del puente.