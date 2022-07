¿Cómo califican los capitalinos el primer semestre de gestión de Jorge Aldana en la Alcaldía?

TEGUCIGAPA, HONDURAS.- Seis meses se han cumplido desde aquel nombramiento emblemático que se realizó en el centro de Tegucigalpa en el que Jorge Aldana se consagró como el nuevo edil del Distrito Central (DC).

Ante esto, el equipo de la sección de Metro decidió consultarle a la sociedad qué opina respecto a la gestión del alcalde durante este tiempo.

Johana Vásquez, capitalina, manifestó que “no he visto cambios en la capital; no he visto nada, no ha hecho nada”. La capitalina calificó con un cuatro de diez la gestión del actual alcalde del Distrito Central.

Conductores

Los llamados son constantes por parte de los ciudadanos porque creen que no hay inversión en obras de infraestructura y critican al alcalde por no tener listos los ejes carreteros.

Tal es el caso de Jonathan Reyes, quien es un vendedor que recorre gran parte de la capital para tomar los pedidos de sus clientes. Reyes manifestó su descontento cuando se fue en uno de los cientos de baches. “Ya días no mirábamos una situación como esta que estamos viviendo, tenemos un pésimo estado en las carreteras y las calles”, cuestionó. Aseveró que “solo saben marcar y no brindan solución; estamos peor”.

Así como Reyes, en varios puntos de la capital, decenas de conductores son del mismo criterio y piden una pronta solución a los problemas con los baches.

Patronatos Asimismo, el presidente de la Federación de Patronatos del Distrito Central, Abdilio Moreno, expresó que el edil “ha dejado mucho que desear, porque esperábamos un poco más de él. Entiendo que se debe acoplar a la nueva administración, pero en realidad se necesita más acción por parte de él y de sus miembros”.

ComerciantesPero no todo se vuelve gris para el encargado del cuidado de Tegucigalpa, ciertos mercados capitalinos apoyan su gestión y se sienten respaldados por el edil.Rafael Sánchez, presidente del Zonal Belén, dijo que “la gestión del alcalde es favorable porque como mercado nos ha apoyado”. La evaluación realizada arroja que tres de cada diez ciudadanos están conformes con las actividades del edil y piden a la población darle tiempo para que desarrolle la capital.

