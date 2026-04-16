IHTT intensifica operativos contra taxis irregulares en la capital

Tegucigalpa, Honduras.- El Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) intensificó los operativos de supervisión al servicio de taxi en el Distrito Central, a fin de verificar el cumplimiento de las normas de tránsito y regulación del transporte público.

Según informó la institución, las acciones responden a múltiples denuncias ciudadanas relacionadas con irregularidades en el sector transporte, lo que ha motivado intervenciones focalizadas en distintos puntos estratégicos de Tegucigalpa y Comayagüela.

En ese contexto, inspectores del IHTT realizaron inspecciones en varias zonas de la capital para combatir prácticas como la operación sin permisos y la competencia desleal entre conductores.

Durante operativos efectuados el jueves 16 de abril, las autoridades aplicaron sanciones y decomisaron dos unidades de taxi en el sector de La Granja, tras constatar que operaban de manera no autorizada.

Las autoridades detallaron que estas unidades no cumplían con los requisitos establecidos, lo que representa una infracción directa a la normativa del transporte público.